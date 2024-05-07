PSG-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...



PSG-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Dortmund'u ağırlıyor.



Rövanş karşılaşması 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ



PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.



Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Fuellkrug.



HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR



Borussia Dortmund taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti. PSG'nin ikinci yarı etkili oyununa savunmayla karşılık veren sarı-siyahlılar, rövanş maçında da kalesini gole kapatmayı hedefliyor.



Dortmund her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda adını finale yazdıracak.



Paris Saint-Germain'in ise finale kalmak için maçtan galip ayrılması gerekli.

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