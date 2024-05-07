Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:59 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:59

PSG-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Peki, PSG-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

PSG-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

PSG-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Dortmund'u ağırlıyor.

Rövanş karşılaşması 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Fuellkrug.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR

Borussia Dortmund taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti. PSG'nin ikinci yarı etkili oyununa savunmayla karşılık veren sarı-siyahlılar, rövanş maçında da kalesini gole kapatmayı hedefliyor.

Dortmund her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda adını finale yazdıracak.

Paris Saint-Germain'in ise finale kalmak için maçtan galip ayrılması gerekli.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

VAR kayıtları açıklandı! Futbol VAR kayıtları açıklandı!
Mkhitaryan: 'Suudi Arabistan kapısı kapalı' Inter Mkhitaryan: "Suudi Arabistan kapısı kapalı"
iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak? 2024 Gündem iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak? 2024
Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu? Gündem Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu?
Eurovision 2024: Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Eurovision 2024: Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'den Osayi Samuel açıklaması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Osayi Samuel açıklaması!
Didier Drogba, Galatasaray'a geri dönebilir! Galatasaray Didier Drogba, Galatasaray'a geri dönebilir!
Beşiktaş yönetiminde istifa! Beşiktaş Beşiktaş yönetiminde istifa!
Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi! Fenerbahçe Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Lukaku: "Bana Mertens söyledi"
2
Fenerbahçe'de ipleri koparan olay
3
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
4
Galatasaray'a çılgın gelir: 2.5 milyar TL
5
Dursun Özbek: "Takıma delikli kuruş borcumuz bile yok!"
6
Beşiktaş - Ankaragücü: İlk 11'ler
7
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

SON HABERLER

yukarı ok