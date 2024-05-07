Fenerbahçe Başkan Adayları 2024

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak. Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK'ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

Sarı-lacivertli camianın mevcut başkanı Ali Koç, henüz kararını resmi olarak açıklamazken; daha önce Divan Kurulu'nda birçok kez "Ali Koç göreve devam et" diyen isimlerin imza kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Ali Koç'un yeniden aday olmasını isteyen yaklaşık 5 bin kongre üyesi, iki dönem görev yapan mevcut başkan için imza toplayacak. Ali Koç'un böylesine önemli bir imza sayısının ardından, yeniden başkan adaylığını açıklayacak.

Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmasının ardından daha önce adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın yanı sıra, sessizliğin koruyan Aziz Yıldırım'ın nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.

Daha önce birçok kez "Ali Koç bir dönem daha başkanlık yapma kararı alır ve aday olursa, ben çekilirim" şeklinde açıklama yapan Sadettin Saran'ın, Ali Koç'un kararının resmileşmesi halinde adaylıktan çekilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de gelişmeleri yakından takip eden ancak henüz Haziran ayındaki seçim öncesinde kararını açıklamayan Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişmeler gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulübün Ali Koç döneminde henüz futbolda şampiyonluk yaşamaması nedeniyle Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yeniden hazırlandığı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Aziz Yıldırım'ın ülkenin önde gelen zenginlerinin yer alacağı bir yönetim kurulu listesiyle Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Divan Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından Yıldırım'ın da kulüp başkanlığına aday olması için Yıldırım'ın ekibinin önemli hazırlıklar yaptığı gündeme geldi. Bu sıcak gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın kısa bir süre içerisinde kararını resmi olarak duyurması bekleniyor.