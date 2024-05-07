Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 12:13 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 12:13

Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Prens 2. Sezon, 9 Nisan 2024'te BluTV'de yayınlanmaya başladı ve izleyicilerle buluştu. İlk sezonun başarısını yakalayan dizi, yeni sezonda da eğlenceli ve absürt hikayeleriyle izleyicileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Peki, Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Prens dizisi ilk sezonundan sonra şimdi de 2. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Prens'in 2. sezon tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Peki, Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Farklı yerlere dağılmış karakterler tekrar Bongomia'ya döner ve bir aile birleşmesi gerçekleşir. Döndüklerinde Kalesh'i tahtta bulan Prens ve diğer aile üyeleri bu durumu umursamaz, hepsi tahtın sorumluluğundan kurtulduğuna sevinmiş gibidir. Bir yandan da Anarkhia ile Csillia arasında bir soğuk savaş başlar. Phillip ile Hasharia'nın düğününde Bongomia'lılar ile Saksonyalılar tanışır. Düğüne gerçekleşen baskın ise herkesi şoke edecektir.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye'nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi 'Prens' ikinci sezonuyla yayında.

Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Prens, yeni bölümüyle 7 Mayıs Salı 19.00'da BluTV'de yayınlanacak.


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