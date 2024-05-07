Farklı yerlere dağılmış karakterler tekrar Bongomia'ya döner ve bir aile birleşmesi gerçekleşir. Döndüklerinde Kalesh'i tahtta bulan Prens ve diğer aile üyeleri bu durumu umursamaz, hepsi tahtın sorumluluğundan kurtulduğuna sevinmiş gibidir. Bir yandan da Anarkhia ile Csillia arasında bir soğuk savaş başlar. Phillip ile Hasharia'nın düğününde Bongomia'lılar ile Saksonyalılar tanışır. Düğüne gerçekleşen baskın ise herkesi şoke edecektir.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye'nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi 'Prens' ikinci sezonuyla yayında.



Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?