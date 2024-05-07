Gelinim Mutfakta Yeşim elendi mi? 7 Mayıs 2024

Yeşim ve kaynanası Reyhan "Gelinim Mutfakta" yarışmasından elenmişler. 3 Mayıs'ta yapılan yarışmada Damla, Yeşim, Aleyna ve Seda hafta boyunca yarıştılar. Yemek tadımları sonrası kayınvalidelerin değerlendirmesiyle puanlar açıklandı ve Yeşim ile Reyhan hanımın elenmesi kesinleşti. Ayrıca, Aleyna ve kayınvalidesi Songül hanım da yarışmadan diskalifiye edilmişler.

3 Mayıs 2024 Cuma günü "Gelinim Mutfakta" yarışmasında haftanın elenen isimleri belli oldu. Yarışmacılar Damla, Yeşim, Aleyna ve Seda hafta boyunca kıyasıya bir rekabet içinde yemeklerini jüriye ve kayınvalidelerine sunarak altın bilezikler için mücadele etti. Haftanın sonunda yapılan tadımlar ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonucunda puanlar açıklandı.

Yeşim ve kaynanası Reyhan hanım, bu haftaki puanlama sonucunda yarışmaya veda eden isimler oldu. Yarışmacılar ve kaynanaları arasında geçen haftanın sonunda yaşanan gerilimli anlar, puanlamanın ne kadar çekişmeli geçtiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Ayrıca, yarışmanın diğer dikkat çeken olayı ise Aleyna ve kaynanası Songül hanımın yarışmadan diskalifiye edilmeleri oldu. Bu karar, yarışma kurallarına uyulmaması nedeniyle alındı, ancak detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.