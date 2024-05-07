YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024

2024 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınavlarından önce sınav giriş belgeleri duyurulacak. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.