Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 14:15

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi araştırmaları ile YKS sınav giriş yerleri sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak ve nasıl alınır? İşte detaylar...

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024
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2024 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınavlarından önce sınav giriş belgeleri duyurulacak. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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