Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:58

Club Brugge-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında, Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Fiorentina karşı karşıya gelecek. Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'ndaki maçta, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Peki, Club Brugge-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında, Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmiş ve avantajı elde etmişti. İşte, Club Brugge-Fiorentina maçı hakkında bilgiler...

CLUB BRUGGE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge-Fiorentina maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

Mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
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