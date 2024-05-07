20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2024-MEB

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki öğretmen atama başvuruları ne zaman, başlayacak kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte öğretmen atamasında son durum gelişmeleri...



ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Bakan Tekin açıklamasında 20 bin öğretmen atanacağını paylaştı.



Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:



"Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.



Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.



Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,



Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499



Rehberlik 1597,



Din Kültürü öğretmenliği 1594,



İngilizce 968.



Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK



Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı.



Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.



Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.



MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 20 MAYIS'TA!



20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.



Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.



Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum.



Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.



BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU



Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri vermişti



"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."



SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI 2024



Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Buna göre alım yapılacak branş ve kontenjanlar da belli oldu. Sınıf öğretmenliği için gerçekleştirilecek atama sayısı 3 bin 263 olacak.



Sınıf öğretmenleri öğrencilerin pedagojik gelişimlerine katkı sağlar. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak eğitimler verilir. Sınıf öğretmeni çocuklara okuma ve yazma öğretir. Çocukların matematik ve fen bilgisi gibi alanlarda temel bilgileri öğretirler. Bunun yanı sıra müfredatın öngördüğü bilgiler doğrultusunda çocuklara önemli beceriler kazandırılır. Sınıf içerisindeki başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocukları tespit eden öğretmen bu konuda rehberlik servisi ile görüşür.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI 2024



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için gerçekleştirilecek atama sayısı 1.594 olacak.



Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin takvimi de paylaştı.

