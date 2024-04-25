Haber Tarihi: 25 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 10:15

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-ÖSYM)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. 2024 ALES 1 sınav sonuç tarihi, bugün düzenlenen sınavlara katılan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da sınava katılım gösteren kişiler tarafından merak ediliyor. ÖSYM, 2024 sınav takvimi ile birlikte sınavların gerçekleştirileceği ve açıklanacağı tarihleri duyurmuştu.

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-ÖSYM)
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ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 ÖSYM ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Söz konusu sınava katılan adayların gündeminde şimdi ALES sonuçları yer alıyor. Akademik kariyer düşünen ya da üniversite eğitimine devam etmek isteyenlerin katılım gösterdiği 2023 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
ALES 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 1 sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

 
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