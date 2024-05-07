Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu?

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. İstanbul konserinde müjdeyi veren Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.
SERTAB ERENER EUROVİSİON SAHNESİNDE
Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı. Everyway That I Can şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın, aranjesinde ise Ozan Çolakoğlu'nun imzası vardı.
TRT, 2003 yılında Sertab Erener'e Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme teklifi götürdü. Erener, Demir Demirkan ile birlikte besteledikleri Everyway That I Can adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Bu zaferle birlikte Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapma fırsatını kazandı.
2004 yılında Athena, For Real şarkısıyla Türkiye'ye dördüncülüğü getirdi. Ardından, 2007'de Kenan Doğulu, eğlenceli şarkısı Shake It Up Şekerim ile Helsinki'de yarışarak dördüncü oldu. 2008'de düzenlenen Eurovision'da ise Mor ve Ötesi grubu Türkiye'yi temsil ederek yedinci sırayı elde etti.
2009'da sıra Hadise'ye geldi ve Düm Tek Tek adlı şarkısıyla dördüncülüğü getirdi. 2010 yılında maNga, We Could Be the Same şarkısıyla Türkiye'ye ilk defa ikincilik kazandırdı. 2011'de Yüksek Sadakat yarı finallerde elendi. 2012'de ise Can Bonomo, Türkiye'yi temsil ederek yedinci oldu.
2024 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.
Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.
EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER
Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya
Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar
Belçika
Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar
Çekya
Aiko / Pedestal
Danimarka
SABA / SAND
Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya
Windows95man / No Rules!
Fransa
Slimane / Mon amour
Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya
ISAAK / Always On The Run
Yunanistan
Marina Satti / ZARI
İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail
Eden Golan / Hurricane
İtalya
Angelina Mango / La noia
Letonya
Dons / Hollow
Litvanya
Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg
TALI / Fighter
Malta
Sarah Bonnici / Loop
Moldova
Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda
Joost Klein / Europapa
Norveç
Gåte / Ulveham
Polonya
LUNA / The Tower
Portekiz
iolanda / Grito
San Marino
MEGARA / 11:11
Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya
Raiven / Veronika
İspanya
Nebulossa / ZORRA
İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre
Nemo / The Code
Ukrayna
alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy
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