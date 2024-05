Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu?

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. İstanbul konserinde müjdeyi veren Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.



SERTAB ERENER EUROVİSİON SAHNESİNDE



Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı. Everyway That I Can şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın, aranjesinde ise Ozan Çolakoğlu'nun imzası vardı.



TRT, 2003 yılında Sertab Erener'e Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme teklifi götürdü. Erener, Demir Demirkan ile birlikte besteledikleri Everyway That I Can adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Bu zaferle birlikte Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapma fırsatını kazandı.



2004 yılında Athena, For Real şarkısıyla Türkiye'ye dördüncülüğü getirdi. Ardından, 2007'de Kenan Doğulu, eğlenceli şarkısı Shake It Up Şekerim ile Helsinki'de yarışarak dördüncü oldu. 2008'de düzenlenen Eurovision'da ise Mor ve Ötesi grubu Türkiye'yi temsil ederek yedinci sırayı elde etti.



2009'da sıra Hadise'ye geldi ve Düm Tek Tek adlı şarkısıyla dördüncülüğü getirdi. 2010 yılında maNga, We Could Be the Same şarkısıyla Türkiye'ye ilk defa ikincilik kazandırdı. 2011'de Yüksek Sadakat yarı finallerde elendi. 2012'de ise Can Bonomo, Türkiye'yi temsil ederek yedinci oldu.



2024 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.



Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.



EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER



Avustralya



Electric Fields / One Milkali (One Blood)



Avusturya



Kaleen / We Will Rave



Azerbaycan



FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar



Belçika



Mustii / Before the Party's Over



Hırvatistan



Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim



Kıbrıs



Silia Kapsis / Liar



Çekya



Aiko / Pedestal



Danimarka



SABA / SAND



Estonya



5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi



Finlandiya



Windows95man / No Rules!



Fransa



Slimane / Mon amour



Gürcistan



Nutsa Buzaladze / Firefighter



Almanya



ISAAK / Always On The Run



Yunanistan



Marina Satti / ZARI



İzlanda



Hera Björk / Scared of Heights



İrlanda



Bambie Thug / Doomsday Blue



İsrail



Eden Golan / Hurricane



İtalya



Angelina Mango / La noia



Letonya



Dons / Hollow



Litvanya



Silvester Belt / Luktelk



Lüksemburg



TALI / Fighter



Malta



Sarah Bonnici / Loop



Moldova



Natalia Barbu / In The Middle



Hollanda



Joost Klein / Europapa



Norveç



Gåte / Ulveham



Polonya



LUNA / The Tower



Portekiz



iolanda / Grito



San Marino



MEGARA / 11:11



Sırbistan



TEYA DORA / RAMONDA



Slovenya



Raiven / Veronika



İspanya



Nebulossa / ZORRA



İsveç



Marcus & Martinus / Unforgettable



İsviçre



Nemo / The Code



Ukrayna



alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria



Birleşik Krallık



Olly Alexander / Dizzy



