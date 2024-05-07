Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:45 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:45

Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu?

2003 yılında Eurovision'da Everyway That I Can şarkısıyla Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak

Sertab Erener Eurovision 2024: Sertab Erener kaçıncı oldu?
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2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. İstanbul konserinde müjdeyi veren Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.

SERTAB ERENER EUROVİSİON SAHNESİNDE

Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı. Everyway That I Can şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın, aranjesinde ise Ozan Çolakoğlu'nun imzası vardı.

TRT, 2003 yılında Sertab Erener'e Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme teklifi götürdü. Erener, Demir Demirkan ile birlikte besteledikleri Everyway That I Can adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Bu zaferle birlikte Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapma fırsatını kazandı.

2004 yılında Athena, For Real şarkısıyla Türkiye'ye dördüncülüğü getirdi. Ardından, 2007'de Kenan Doğulu, eğlenceli şarkısı Shake It Up Şekerim ile Helsinki'de yarışarak dördüncü oldu. 2008'de düzenlenen Eurovision'da ise Mor ve Ötesi grubu Türkiye'yi temsil ederek yedinci sırayı elde etti.

2009'da sıra Hadise'ye geldi ve Düm Tek Tek adlı şarkısıyla dördüncülüğü getirdi. 2010 yılında maNga, We Could Be the Same şarkısıyla Türkiye'ye ilk defa ikincilik kazandırdı. 2011'de Yüksek Sadakat yarı finallerde elendi. 2012'de ise Can Bonomo, Türkiye'yi temsil ederek yedinci oldu.

2024 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.

EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

Avustralya

Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya

Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika

Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan

Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

Kıbrıs

Silia Kapsis / Liar

Çekya

Aiko / Pedestal

Danimarka

SABA / SAND

Estonya

5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya

Windows95man / No Rules!

Fransa

Slimane / Mon amour

Gürcistan

Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya

ISAAK / Always On The Run

Yunanistan

Marina Satti / ZARI

İzlanda

Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda

Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail

Eden Golan / Hurricane

İtalya

Angelina Mango / La noia

Letonya

Dons / Hollow

Litvanya

Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg

TALI / Fighter

Malta

Sarah Bonnici / Loop

Moldova

Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda

Joost Klein / Europapa

Norveç

Gåte / Ulveham

Polonya

LUNA / The Tower

Portekiz

iolanda / Grito

San Marino

MEGARA / 11:11

Sırbistan

TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya

Raiven / Veronika

İspanya

Nebulossa / ZORRA

İsveç

Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre

Nemo / The Code

Ukrayna

alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık

Olly Alexander / Dizzy
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