Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:54 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:54

iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak? 2024

Katlanabilir ekranlı iPhone ile katlanabilir ekranlı MacBook'un ne zaman piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Peki, iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak? iPhone katlanabilir telefon fiyatları ne kadar olacak?

iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak? 2024
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Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, bu konuda sessizliğini koruyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

iPhone katlanabilir telefon ne zaman çıkacak?

Teknoloji dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Jeff Pu, katlanabilir ekranlı MacBook ile katlanabilir ekranlı iPhone'un ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Jeff Pu'ya göre, katlanabilir ekranlı MacBook'un seri üretimi gelecek yılın sonlarında başlayacak. Katlanabilir ekranlı iPhone ise 2026'da seri üretime girecek.

Sızıntı kaynağı, Apple'ın hem 7.9 inç hem de 8.3 inç boyutlu iki farklı katlanabilir iPhone modeli piyasaya süreceğini iddia ediyor.

Apple parça sorunları yaşıyor

Katlanabilir iPhone modelinin gecikmesinin en büyük nedeni, parça tedarik sorunları olarak dikkat çekiyor.

Apple, özellikle firmanın standartlarını sağlayabilecek katlanabilir ekranlar bulmakta çok ciddi sorunlar yaşıyor.

Yakın zamanda ortaya atılan bir başka iddia ise Apple'ın katlanabilir telefon gelişimini tamamen durdurduğu yönündeydi. Bununla birlikte, şirket yeni katlanabilir ekranların patentini almaya devam ediyor.


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