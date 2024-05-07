Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 11:00 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 11:00

Bahar bu hafta yok mu? Bahar bugün var mı, hangi gün? 7 Mayıs Show Tv yayın akışı

Türkiye'de başladığı günden itibaren reytingleri alt üst eden yapımlar arasında yer alan Bahar dizisi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Peki, Bahar bu hafta yok mu? Bahar bugün var mı, hangi gün? 7 Mayıs Show Tv yayın akışı

Bahar bu hafta yok mu? Bahar bugün var mı, hangi gün? 7 Mayıs Show Tv yayın akışı
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı özel habere göre; "Show'un akışında yeni bölüm yazıyor ama yeni bir değişiklik olmazsa #Bahar'ın yarın yayınının olmayacağı konuşuluyor. Yetişmiyorsa yapacak bir şey yok." ifadelerine yer verildi.

7 MAYIS 2024 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

7 MAYIS BAHAR YENİ BÖLÜM YOK MU?

Dizinin tüm hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmamıştı. Bugün televizyon gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre de Bahar dizisinin yetişemediği sebebiyle yayınlanması beklenmiyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.


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