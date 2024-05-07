Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 13:05 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 13:05

Aziz Yıldırım aday olacak mı? 2024 Fenerbahçe başkan adayları

Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? İşte 2024 Fenerbahçe başkan adayları

Aziz Yıldırım aday olacak mı? 2024 Fenerbahçe başkan adayları
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Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıklamıştı.

Son gelen haberlere göre Ali Koç, aldığı bu karardan geri döndü ve seçime tekrardan girme kararı aldı. Koç, kararını ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası harekete geçti.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldı.

Yıldırım, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamayı planlıyor.

ŞEKİP MOSTUROĞLU DİVAN BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Şekip Mosturoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen olağanüstü divan seçiminde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmişti.


2018'te düzenlenen seçimde Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kalmıştı.


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