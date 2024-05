Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında? Sadettin Saran serveti

Sadettin Saran ismi son günlerde Fenerbahçe başkanlığı konusu içerisinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? İş insanı Sadettin Saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?



SADETTİN SARAN ŞİRKETLERİ



1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.



Öncelikli olarak uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Saran Group bu alanda dünyada ilk 5'de yer almaktadır.



Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. İngiltere Premier Ligi, Serie A, NBA, F1, Euroleague, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir.



Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros, Paramount, MGM, FOX ve Dreamworks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.



Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com grup bünyesinde bulunmaktadır.[5] Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır.



SADETTİN SARAN SERVETİ 2024



Saran Holding : Toplam çalışan sayısı 2000'e yaklaşan 33 firma ile yedi ana sektörde faaliyet göstermekte ve finansal yatırımları bulunmaktadır.



Saran Medya ; Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc. gibi dünya devlerinin Türkiye temsilciliklerini üstlenerek Ulusal ve yerel TV kanallarına içerikleri sağlayan ve Türkiye televizyonlarında yer alan spor programlarının %65'ının yayın haklarına sahip olan, yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle pazarın lideri konumunda.



Saran Enerji ; Hidroelektrik santrallerinin yanı sıra, güneş ve rüzgar enerjisine de yatırım yaparak yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının tüm Türkiye'de kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir gelişim sağlamayı hedefliyor.



Saran Havacılık ; ABD'nin en büyük helikopter üreticisi ve dünyanın en çok satan helikopter firması olan Bell Helicopter Textron'un helikopter satışı konusunda Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.



Saran Yayıncılık ; Her gün milyonlarca kişi tarafından dinlenen Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanallarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yayıncılık kuruluşları arasında yer almaktadır.



tuttur.com ; İlk yıl itibarı ile 200 bini aşkın üyeye ulaşan, ayda 2.5 milyon ziyaretçisi ile hızla büyümekte ve pazar payı yükselmekte olan dünyanın ilk sosyal bahis platformu.



Anadolu Çağrı Merkezi ; Eskişehir'de 450 çalışanı ile birçok uluslararası markaya hizmet veren ve hizmet sektöründe fark yaratmaktadır.



Saran Turizm ; Çek Cumhuriyeti'nin en eski ve kapsamlı turizm firması Çedok'u bünyesine katarak 50'den fazla ülkeye varış noktasıyla müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır.



SADETTİN SARAN KİMDİR?



Steven Sadettin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.



Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı. Saran, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yönetimde görev almıştır.



FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI



Sarı-lacivertli camianın mevcut başkanı Ali Koç, henüz kararını resmi olarak açıklamazken; daha önce Divan Kurulu'nda birçok kez "Ali Koç göreve devam et" diyen isimlerin imza kampanyası başlattığı ortaya çıktı.



ALİ KOÇ İÇİN KAMPANYA!



Ali Koç'un yeniden aday olmasını isteyen yaklaşık 5 bin kongre üyesi, iki dönem görev yapan mevcut başkan için imza toplayacak. Ali Koç'un böylesine önemli bir imza sayısının ardından, yeniden başkan adaylığını açıklayacak.



YENİDEN ADAY OLACAK!



Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmasının ardından daha önce adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın yanı sıra, sessizliğin koruyan Aziz Yıldırım'ın nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.



AZİZ YILDIRIM VE SARAN'IN DURUMU...



Daha önce birçok kez "Ali Koç bir dönem daha başkanlık yapma kararı alır ve aday olursa, ben çekilirim" şeklinde açıklama yapan Sadettin Saran'ın, Ali Koç'un kararının resmileşmesi halinde adaylıktan çekilecek.



SARAN, ALİ KOÇ'U BEKLİYOR!



Öte yandan Fenerbahçe'de gelişmeleri yakından takip eden ancak henüz Haziran ayındaki seçim öncesinde kararını açıklamayan Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişmeler gündeme geldi.



AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ KAPIDA!



Sarı-lacivertli kulübün Ali Koç döneminde henüz futbolda şampiyonluk yaşamaması nedeniyle Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yeniden hazırlandığı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.



HAZIRLIKLARA BAŞLADI!



Aziz Yıldırım'ın ülkenin önde gelen zenginlerinin yer alacağı bir yönetim kurulu listesiyle Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.



ZENGİN YÖNETİM KURULU!



Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Divan Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından Yıldırım'ın da kulüp başkanlığına aday olması için Yıldırım'ın ekibinin önemli hazırlıklar yaptığı gündeme geldi. Bu sıcak gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın kısa bir süre içerisinde kararını resmi olarak duyurması bekleniyor.









