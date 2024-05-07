Eurovision 2024: Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde organize edilecek. Bir dönem ülkemizi temsil eden ve Türkiye'ye birinciliği kazandıran Sertab Erener'in yarışmanın şov bölümünde sahne alacağı Eurovision 2024 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...



2024 EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.



2024 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.



SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?



Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor



Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.



EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER



Avustralya



Electric Fields / One Milkali (One Blood)



Avusturya



Kaleen / We Will Rave



Azerbaycan



FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar



Belçika



Mustii / Before the Party's Over



Hırvatistan



Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim



Kıbrıs



Silia Kapsis / Liar



Çekya



Aiko / Pedestal



Danimarka



SABA / SAND



Estonya



5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi



Finlandiya



Windows95man / No Rules!



Fransa



Slimane / Mon amour



Gürcistan



Nutsa Buzaladze / Firefighter



Almanya



ISAAK / Always On The Run



Yunanistan



Marina Satti / ZARI



İzlanda



Hera Björk / Scared of Heights



İrlanda



Bambie Thug / Doomsday Blue



İsrail



Eden Golan / Hurricane



İtalya



Angelina Mango / La noia



Letonya



Dons / Hollow



Litvanya



Silvester Belt / Luktelk



Lüksemburg



TALI / Fighter



Malta



Sarah Bonnici / Loop



Moldova



Natalia Barbu / In The Middle



Hollanda



Joost Klein / Europapa



Norveç



Gåte / Ulveham



Polonya



LUNA / The Tower



Portekiz



iolanda / Grito



San Marino



MEGARA / 11:11



Sırbistan



TEYA DORA / RAMONDA



Slovenya



Raiven / Veronika



İspanya



Nebulossa / ZORRA



İsveç



Marcus & Martinus / Unforgettable



İsviçre



Nemo / The Code



Ukrayna



alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria



Birleşik Krallık



Olly Alexander / Dizzy

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