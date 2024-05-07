Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:30 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 19:30

Eurovision 2024: Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç'in Malmö kenti bu yıl 68'incisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2024 Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eurovision 2024: Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde organize edilecek. Bir dönem ülkemizi temsil eden ve Türkiye'ye birinciliği kazandıran Sertab Erener'in yarışmanın şov bölümünde sahne alacağı Eurovision 2024 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...
 
2024 EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

2024 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.

SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor

Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.

EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

Avustralya

Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya

Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika

Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan

Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

Kıbrıs

Silia Kapsis / Liar

Çekya

Aiko / Pedestal

Danimarka

SABA / SAND

Estonya

5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya

Windows95man / No Rules!

Fransa

Slimane / Mon amour

Gürcistan

Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya

ISAAK / Always On The Run

Yunanistan

Marina Satti / ZARI

İzlanda

Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda

Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail

Eden Golan / Hurricane

İtalya

Angelina Mango / La noia

Letonya

Dons / Hollow

Litvanya

Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg

TALI / Fighter

Malta

Sarah Bonnici / Loop

Moldova

Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda

Joost Klein / Europapa

Norveç

Gåte / Ulveham

Polonya

LUNA / The Tower

Portekiz

iolanda / Grito

San Marino

MEGARA / 11:11

Sırbistan

TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya

Raiven / Veronika

İspanya

Nebulossa / ZORRA

İsveç

Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre

Nemo / The Code

Ukrayna

alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık

Olly Alexander / Dizzy
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