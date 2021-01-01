"McMillan, Celtics'in yeni koçu olabilir" iddiası!

Atlanta Hawks koçu Nate McMillan'ın, Boston Celtics'in bir sonraki koçu olabileceği iddia edildi.



Hawks, Şubat ayında işten atılan Lloyd Pierce'ın yerini devralan McMillan'ın koçluğu ve liderliği sayesinde, bu sezon büyük ölçüde beklenenden başarılı olmuştu.



Antrenör değişikliğinden bu yana Atlanta, Doğu'nun diplerinde yer alan bir takım olmaktan bir playoff takımı olmaya dönüşmüştü ve şimdi ise Doğu Konferansı yarı finallerinde Philadelphia 76ers'a karşı mücadele ediyor.



Bleacher Report'a göre, hala Hawks'ta kalıcı bir rol üstlenmemiş olan McMillan, Boston'da Brad Stevens'ın yerini almak için gizli bir aday olabilir:



"B/R ile temasa geçen ekip personeli, siyahi bir adayı işe almanın Celtics için bir başka öncelik olduğunu savunuyor. Eğer Boston daha önce başantrenörlük deneyimine sahip birini de alabilirse, kaynaklar bu kişinin Celtics'in kriterlerini daha da iyi karşılayacağını belirtiyorlar.



Bununla birlikte, Nate McMillan, Boston'ın ekip tarihindeki 18. başantrenörü olmak için şimdilik göze çarpmayan bir aday. Tüm göstergeler, Atlanta'nın McMillan'ın unvanından 'geçici' etiketini kaldıracağı ve bir uzatma kontratı teklif edeceği yönünde.



Ancak bu kontrat üzerinde anlaşmaya varılana kadar, McMillan'ın Hawks'a bu playofflar boyunca rehberlik ettiği başarılı görevinden faydalanma ve piyasayı başka bir yerde test etme potansiyeli de bulunuyor."



