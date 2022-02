McCollum: "Zion ile henüz görüşmedik..."

New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, takımın yıldız oyuncusu Zion Williamson ile henüz görüşmediğini açıkladı.



McCollum, takas tarihinde takıma katıldıktan sonra Pelicans için şimdiden beş maç oynamış olsa da, yıldız takım arkadaşı Zion ile henüz konuşmadığını söyledi:



"Onunla doğrudan değil de yakını olan bazı insanlarla konuşmuştum ve bir an önce bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Şu an fazladan bir bilgim yok açıkçası, ama bu işin derinine ineceğim."



Williamson, sağ ayağından geçirdiği ameliyat nedeniyle bu sezon tek bir maç bile oynamamıştı ve yakın zamanda ikinci bir ameliyata ihtiyacı olabileceği bildirilmişti.



McCollum ise New Orleans'ta bireysel olarak güçlü bir başlangıç yaptı ve oynadığı beş maçta 28.4 sayı, 6.0 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları tutturdu.