Haber Tarihi: 21 Ekim 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 17:05

MasterChef'te arsa ödülünü kim kazandı? 2023 MasterChef arsa ödülü kim kazandı?

MasterChef'te arsa ödülünü kim kazandı? 2023 MasterChef arsa ödülü kim kazandı? MasterChef All Star'da ekrana gelen son bölümde Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları arsa ödülü için mücadele etti. Lüleburgaz'da gerçekleştirilen dış çekimde en güzel tabakları çıkaran ve en başarılı olan takım Mavi takım oldu. Mavi takım kendi içinde oynadığı bireysel oyunun ardından 4 ismin tabağı şefler tarafından beğenildi. Peki MasterChef'te arsa ödülünün sahibi kim oldu?

MasterChef'te arsa ödülünü kim kazandı? 2023 MasterChef arsa ödülü kim kazandı?
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MasterChef All Star'da dün akşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü bir arsa olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı MasterChef tarihinde ilk defa verilen, Kırklareli'deki arsa ödülünün sahibi oldu. İşte 20 Ekim MasterChef All Star büyük arsa ödülü kazanan yarışmacı..
MASTERCHEF ARSA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef arsa ödülü için Mavi takımda en beğenilen 4 tabağı çıkaran isimler sıralamadan bağımsız olarak Kıvanç, Metin, Tanya, ve Sergen oldu. Yapılan değerlendirmelerde en başarısız olan ve ödüle veda eden ilk isim Metin olurken bir sonraki başarısız tabağın sahibi olan isim Tanya oldu. Son ikiye Kıvanç ve Sergen kalırken yapılan açıklama ile ödülün sahibi olan yarışmacı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Alican ve Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı oldu.

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynandı. Verilen süre ile beraber yarışmacılar en iyi menüyü hazırlamak için mücadele ettiler.

MASTERCHEF ALL STAR BÜYÜK KİMİN OLDU?

İlk turun ardından ikinci etaba çıkan yarışmacılar bu kez sıfır atık konseptinde karşı karşıya geldi. Bu turda şefler yarışmacılardan hafta boyunca kalan malzemelerden yaratıcı tabaklar yapmasını istedi.

45 dakikalık süre sonunda şefler yaptıkları değerlendirme sonucu en iyi tabağı Kıvanç, Metin, Tanya, ve Sergen yaptı. Şeflerin kararı ile arsa ödülünü Kıvanç kazandı.

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