Marvin Bagley III, sol elinden sakatlandı

Sacramento Kings, pivotu Marvin Bagley III'ün, Pazartesi günkü Charlotte Hornets maçında sol elinde bir kırık oluştuğunu duyurdu.



Kings, 22 yaşındaki oyuncunun bu sakatlıkta yüzük parmağının etkilendiğini ve kendisinin daha fazla değerlendirmeye tabi tutulacağını söyledi.



Bagley, Pazartesi günü Hornets'a karşı oynadığı maçın ilk yarısında 16 dakika forma giymiş ve karşılaşmayı 12 sayı, üç ribaund ve bir blokla tamamlamıştı. İlk yarıdan sonra ise oyuna dönmemişti.



Maç başına yalnızca 26 dakika sahada kalan Bagley, bu sezon 13.9 sayı ve 7.6 ribaund ortalamalarına sahip.



