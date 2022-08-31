Mario Balotelli imzayı attı!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.



İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:



" Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."



YENİ MAAŞI: 3 MİLYON EURO



İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.



ADANA'DA 35 MAÇ 19 GOL



Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.





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