Mario Balotelli imzayı attı!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mario Balotelli imzayı attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2022 21:23
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

YENİ MAAŞI: 3 MİLYON EURO

İtalyan golcü bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzaladı.. Balotelli, yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacak.

ADANA'DA 35 MAÇ 19 GOL

Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ