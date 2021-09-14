Marco Rose: 'Beşiktaş'ı yenip iyi başlamak istiyoruz'

Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Marco Rose, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi maçınaodaklandıklarını aktaran Rose, "Bayer Leverkusen maçı zor geçti. Galip gelmemiz güzel olan taraftı, 3 gol yememiz ise olumsuz taraf. Şimdi önümüzde yeni bir mücadele daha başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacağız. Gruba iyi başlamak istiyoruz. Beşiktaş maçını kazanmak için odaklandık" diye konuştu.Norveçli golcü Erling Haaland'ın performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Haaland bizim için çok önemli bir futbolcu. Önemli bir kozumuz. Performansından çok memnunuz. Ancak biz takım halinde hareket ediyoruz. Biz takım olarak kazanıyoruz. Tek başına bir Haaland yerine 11 kişilik bir takım uyumu amacımız" yorumunu yaptı.Alman ekibinin formda forveti Erling Haaland, sarı-siyahlı takımın formasıyla 2 yılda çıktığı 65 maçta 65 gol atarak kırılması güç bir rekorun sahibi olmayı başardı.2021 yılı içerisinde de Dortmund ve Norveç Milli Takımı ile 41 resmi maçta 38 gol kaydeden 21 yaşındaki Erling Haaland, dev randevuda Alman ekibinin en büyük kozu olacak. Yıldız futbolcu geçtiğimiz cumartesi günü Leverkusen'i deplasmanda 4-3 yendikleri maçta 2 gol atarak galibiyette başrolü oynamıştı.