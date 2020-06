Marbury'den, Knicks'e tepki!: "Cidden bu yalakayı mı işe aldınız?"

Eski New York Knicks yıldızı Stephon Marbury, Knicks'in resmi unvanı başkan yardımcısı-kıdemli basketbol danışmanı olan William "Worldwide Wes" Wesley'i işe almasından ötürü memnun olmadığını söyledi.



Marbury, bir çift tweet ile duygularını netleştirdi ve düşüncelerini Instagram'a şöyle dile getirdi:



"Haydi ama. Haydi ama! New York Knicks, Gerçekten Worldwide Yalaka'yı mı aldınız? Gerçekten, bu adamı buraya mı getirdiniz? Neden? Ben gerçek bir New York Knicks hayranıyım. Çocukluğumdan beri New York Knicks taraftarıyım. Hadi ama (Knicks takım sahibi James) Dolan. Benimle dalga geçiyor olmalısınız. Bu adamı mı buraya getirdiniz? Gerçekten mi? Neler oluyor? Bir açıklama olmalı. O olamaz! Tüm insanlar arasından, bu adamı mı getirdiniz? NYC'ye, New York'a mı getirdiniz? Burada onun itibarı yok. Hayır."



Coney Island'da büyüyen Marbury, 2003-2008 yılları arasında Knicks için oynamıştı.



ROSE BİZZAT DUYURMUŞTU



Mart ayında yeni işine başlayan eski bir CAA basketbol menajeri olan yeni Knicks başkanı Leon Rose, bu işe alımın arkasındaki kişiydi ve bu hamleyi duyururken kendisini neden aldığını da şöyle açıklamıştı:



"40 yılı aşkın bir süredir tanıdığım ve ailemden saydığım William Wesley'in işe alındığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Basketbol camiasındaki en işine bağlı ve saygın insanlardan biri ve kendim ve New York Knicks için muazzam bir varlık ve kaynak olacak."



"YILDIZLARLA BAĞLANTILARI VAR"



New York Post'tan Zach Braziller, bu hamlenin nedenini şöyle açıklamıştı:



"Wesley, ligdeki yıldız oyuncularla arasındaki bağlantıları ile tanınıyor. Daha önce CAA'da iken, takımın en büyük koçluk adayı Tom Thibodeau ile de çalışmıştı."



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wesley'yi "spordaki en büyük bağlayıcılardan ve ilişki kurucularından biri" olarak nitelendirmişti.



Bununla birlikte, Wesley'ye pek saygı duymadığı aşikar olan Marbury, CAA'ye "soytarı ajansı" yakıştırması yaparak, "yalakalık" yapmanın NBA'de işe yaramadığını belirtti.