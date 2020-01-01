Marbury: "Durant, artık Jordan/Kobe hava sahasında!"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın Kobe Bryant/Michael Jordan hava sahasına girdiğini söyledi.



Marbury, Ball Don't Stop podcast'inde Durant'in özel olduğunu ve onun gibisini hiç görmediğini söyledi.



Marbury'ye göre, zanaatında ustalaşmak açısından KD, Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın hava sahasına çoktan girmiş bulunuyor:



"Kevin Durant gibisini hiç görmedim. Kevin Durant'in kolejdeki ilk maçını, Teksas'tayken izlediğimi hatırlıyorum. Kardeşimi aramış ve 'Kevin Durant adında bir çocuk var, henüz birinci sınıfta ama uzun süre orada kalmaz. Hatta şu anda bile gidebilir. 4-7 kilo alsa bu iş tamam' demiştim."



'Bir bakmam lazım.' demişti ve sonra görünce 'Bu çocuk mükemmel. Manyakmış.' demişti.



2.11 boyunda onun gibi top hakimiyeti olan birini görmemiştik. Yaptıkları, kelimenin tam anlamıyla point guard hareketleri. Crossover'ı olsun, duraksaması olsun, her şey. Onu ayıran şey, şut atabilmesi. O kadar uzaktan şut sokabildiğinizde, bu her şeyi değiştiriyor.



Onu ikili oyunlarda savunmanızın bir mümkünatı yok. Düşünülemez bile. Bence, oyunun nasıl oynanacağını ve işlevselliğini anlayan bu adamlarla kesinlikle aynı bölgede yer alıyor."



