Manuel Fernandes özel spor salonunda çalışıyor

Kadro dışı bırakıldıktan sonra Başkan Berna Gözbaşı ile ipleri koparan Fernandes, özel bir spor salonunda kondisyon yaparken görüntülendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Manuel Fernandes özel spor salonunda çalışıyor
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18 Şubat 2021 12:30
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'a sezon başında transfer olan ancak bekleneni veremeyen Manuel Fernandes'e kulüp aranıyor. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Başkan Berna Gözbaşı ile ipleri koparan Fernandes, özel bir spor salonunda kondisyon yaparken görüntülendi.

Tesislere gitmeyen Fernandes için yönetimin bazı kulüplerle görüşmeler yaptığı öğrenilirken, Kayserispor'a büyük umutlarla ve büyük paralarla transfer edilen Portekizli oyuncu için girişimler sürüyor. Kayserispor'da alacaklarını zamanında alan Fernandes, özel bir spor salonunda kondisyon çalışması yaparken kendisini görüntülemek isteyen kişilere, 'no no' (hayır) diyerek geri çevirdi.

Haber: Faruk AYDEMİR



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