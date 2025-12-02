04 Aralık
Manchester City'nin 100 milyon euro'luk yeni gözdesi!

Manchester City, Nottingham Forest forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson ile ilgileniyor.

02 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, gözünü Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a dikti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcu ile birçok ekibin ilgilendiği ancak şu anda transfer için favori takımın Manchester City olduğu yazıldı.

100 MİLYON EURO

İngiliz futbolcunun transferinin 100 milyon euro'yu bulabileceği ve bu bonservisi karşılayacak takımın ise Manchester City olduğu aktarıldı. Transfer konusunda Manchester City'nin kararının belirleyici olacağı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI


Nottingham Forest forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Anderson, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Nottingham Forest ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elliot Anderson'un, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

