Manchester City'nin 100 milyon euro'luk yeni gözdesi!

Manchester City, gözünü Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a dikti.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcu ile birçok ekibin ilgilendiği ancak şu anda transfer için favori takımın Manchester City olduğu yazıldı.İngiliz futbolcunun transferinin 100 milyon euro'yu bulabileceği ve bu bonservisi karşılayacak takımın ise Manchester City olduğu aktarıldı. Transfer konusunda Manchester City'nin kararının belirleyici olacağı kaydedildi.Nottingham Forest forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Anderson, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.Nottingham Forest ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elliot Anderson'un, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.