Maldini: 'İki tarafı da götürecek yapıda değiliz'

Milan efsanesi ve bir süredir kulübün menajerlik görevini yapan Paolo Maldini, Inter'e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi yarı finali sonrası konuştu.



Maldini maç değerlendirmesinde üzgün olduğunu belirterek, "Son birkaç maçta Inter'i durdurmadık, Oyun tarzları bizi rahatsız ediyor ve önlem alamıyoruz. Bu maç, önceki 3 maça göre daha iyiydik ama istediğimizi alamadık" diye konuştu.



Takım olarak lig ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda zirvede götürebilecek yapıda olmadıklarını söyleyerek, "Yarı finale kalmak bizim için beklenmedik bir başarıydı. Kaybettiğimiz takım Inter olunca bizim açımızdan biraz daha üzücü olduğunu söylemeliyim. Ligde ilk 4'e girerek Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışıyoruz ve diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmaya çalışıyoruz. İki turnuvada da aynı anda başarı yakalayabilecek yapıda değiliz." açıklamalarını kullandı.



Maldini ayrıca takımdaki durumu merak konusu olan Rafael Leao'yla ilgili soruya da yanıt vererek, "Gerçekten en ince detayına kadar ilgilenip yeni sözleşmesi için gereken yapılacak, taraftarımız merak etmesin" diyerek açıklamalarını noktaladı.



