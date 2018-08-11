Malatyaspor'un Göztepe maçında üç isim yok

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Öte yandan sarı-siyahlılarda ameliyat edilen Eren Tozlu ile sakatlığı devam eden Okechukwu Azubuike ve kaleci Fabien Farnolle, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
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Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Öte yandan sarı-siyahlılarda ameliyat edilen Eren Tozlu ile sakatlığı devam eden Okechukwu Azubuike ve kaleci Fabien Farnolle, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
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