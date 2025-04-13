Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 14:20 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 14:20

Mahsun J 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? 2025

26 Ocak'ta GAİN'de yayınlanan Mahsun J. dizisi, kısa süre içinde platformun en popüler ve sevilen yapımlarından biri oldu. Mahsun J. 2. sezon ne zaman, Mahsun J. bitti mi? sorusu gündemi meşgul ediyor.

Mahsun J 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? 2025
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Mahsun J. dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayıp başlamayacağı diziyi takip edenler tarafından merak konusu oldu.

Mahsun J, 8 Mart'ta yayınlanan 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Diziyi takip edenler, ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı.

Röportaj Adam Youtube kanalında paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Mahsun Karaca yeni dizisi Mahsun J. ile yeniden gündeme geldi.

MAHSUN J. KONUSU NE?

Mutlu olmak için çaba göstere Mahsun ve yakın arkadaşı Leyla'nın sıra dışı hikayesi anlatılıyor.

Dizide Mahsun jigolo karakterini oynarken Leyla ise, Mahsun'un çocukluk arkadaşı ve en yakın sırdaşıdır.

MAHSUN J. 2. SEZON NE ZAMAN?

Röportaj olarak bilinen Mahsun Karaca'nın Mahsun J. dizisi, 26 Ocak'ta GAİN platformunda yayınlanmaya başladı. Mahsun J, konusu ve karakterleri çok sevildi, kısa sürede GAİN'in en popüler dizisi oldu.

MAHSUN J. BİTTİ Mİ?

Mahsun J. dizisi sezon finali oldu. İkinci sezon için çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması öngörülüyor.

Mahsun J'nin 2.sezonunun 2024'ün sonlarına doğru GAIN platformunda yeniden yayınlanması bekleniyor. Ancak, 2. sezonun çıkış tarihine dair resmi bir duyuru yapılmadı.

MAHSUN J. OYUNCULARI KİMLER?
Mahsun Karaca
Eda Akalın
Mehtap Özdemir
Engin Yüksel
Tuğçe Yolcu
Yosi Mizrahi
Ayça Damgacı
Fikret Urucu

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