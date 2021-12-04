Luko Jovic'ten Galatasaray'ı heyecanlandıran hamle

Devre arasında forvet transferi yapmayı panlayan Galatasaray'ın Real Madrid'den Luka Jovic'i Transfer edeceği iddia ediliyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 71, Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 dakika süre alan 23 yaşındaki futbolcunun golü bulunmuyor.



2019 yazında Einstracht Frankfurt'tan 63 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Jovic, İspanyol devinde bekleneni veremedi. Çıktığı 40 maçta yalnızca 2 gol atan Jovic, geçen sezonun ikinci yarısını eski takımı Frankfurt'ta kiralık geçirmişti.



Galatasaray'ı takip etti



Transfer iddialarının konuşulduğu anlarda Jovic'ten sürpriz bir hamle geldi. Sırp golcü, Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada transfer için daha da heyecanlandı.





İLGİLİ VİDEO