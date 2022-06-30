Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe, yüksek maaşı nedeniyle gelecek sezon takımda düşünmediği Luiz Gustavo için Botafogo ile masaya oturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2022 09:39
Fenerbahçe'de 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Luiz Gustavo, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor.

1 yıl daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önce sözleşmeyi feshetmek istemediğini bildirdi. Ardından maaşında indirim talebinde bulunan kulübe olumsuz yanıt verdi.

Deneyimli oyuncuya takım arayan sarı-lacivertliler, ülkesinden Botafogo ile masaya oturdu.

Brezilya kulübü, Gustavo'ya talip olurken şartları, "Bonservis vermeyiz, ayrıca maaşının en fazla yarısını öderiz" şeklinde belirledi. Fenerbahçe ise bu teklifi beklemeye aldı. 



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ