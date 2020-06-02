Los Angeles, Kobe ve Gianna'nın duvar resimlerine saygı gösterdi!

Los Angeles, büyük protestoların ortasında Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın duvar resimlerine sevgi gösterdi.ABD'de George Floyd için yapılan bazı protestoların yağmalamaya ve vandalizme dönüşmesine rağmen, LA sakinleri, şehre yayılmış birkaç duvar resminin kutsallığına saygı göstererek, Kobe ve kızı Gianna'yı onurlandırmaya devam ediyor.Vandallar şehirdeki çeşitli mağazalara ve işletmelere saldırmış olsalar da, merhum Lakers efsanesini tasvir eden hiçbir sanat eserine saldırmadıkları görüldü.Ülke çapında ilerleyen birçok barışçıl protesto, hızla ayaklanmaya ve yağmalamaya dönüştü ve bazı protestocular hayal kırıklıklarını ve öfkelerini yasadışı yollarla ifade etmeyi tercih ettiler. Los Angeles şehrinde, birçok dükkan ve işletme, yağma ve vandalizme kurban gitti.Bununla birlikte, Kobe ve kızının duvar resimlerinin bozulmamış olarak kalması, herkesin eski Lakers süperstarı için ne kadar sevgi ve saygı duyduğunu anlatıyor.