Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü maçlar bu hafta perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı bir video yayınlandı.

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Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu!
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18 Ekim 2021 13:44
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü grubun 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapıldı.

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlandı. Squid Game temalı videoda, dizide oynanan bir oyundan esinlenerek maçın anonsu yapıldı. 


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