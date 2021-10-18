Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu!

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü grubun 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapıldı.



Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlandı. Squid Game temalı videoda, dizide oynanan bir oyundan esinlenerek maçın anonsu yapıldı.



