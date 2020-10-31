Lobjanidze: 'Bizim için hayal kırıklığı oldu'

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 kaybeden Ankaragücü'nde Saba Lobjanidze, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



Saba Lobjanidze açıklamasında; "Biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Maça iyi başladık, iyi de oynuyorduk. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarının sonunda gelen gol bizi üzdü. Fakat, futbolun içinde bunlar var. İkinci yarı gol bulmayı denedik ama olmadı." dedi.