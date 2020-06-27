Llorente yaşlanmayı geciktiren yatak aldı

Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Marcos Llorente, formunu korumak ve sakatlıktan daha hızlı dönmeyi sağlamak için özel olarak üretilen yatak satın aldı.25 yaşındaki futbolcunun, 31 bin sterlin (264 bin TL) ödeyerek aldığı yatağın özelliği ise yaşlanmayı geciktirmesi...Futbolcular için ekstra olarak faydalı olduğu bilenen yatağın üretici firmasının yetkilisi, biyolojik olarak yaşlanmayı geciktiren dünyadaki tek yatağı ürettiklerini söylerken, sakatlanan futbolcuların bu yatakla normalden çok daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirtti.