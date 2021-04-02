Linnes ve Şener için transfer girişimi

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe yönetimi, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Mevcut kadrodan 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz-Göz, özellikle sağ bek alternatiflerini belirledi. Galatasaray'dan Linnes ve Şener.



Teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Paluli ile devam etmek istememesi ve Lamine Gassama'nın da yüksek maaşı nedeniyle Martin Linnes ve Şener Özbayraklı için girişim yapılacağı ortaya çıktı.



BAŞKAN SEPİL DEVREDE



Sözleşmesi sona erecek olan Linnes ve yerli yıldız Şener'in bonservis engellerinin de olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Başkan Mehmet Sepil iki yıldızın menajeri ile görüşüp transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Yönetim ilk sıraya 29 yaşındaki Linnes'i alırken, Gassama'nın ayrılması halinde Şener için de temasları sıklaştıracak.



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu sezon Marlin Linnes'e ligde 20, Şener'e ise 4 maçta şans verdi.



