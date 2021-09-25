Lider Ümraniyespor, sürprize izin vermedi!

TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Manisa FK'yı ağırladı.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 7. dakikada Alim Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 4. maçını da kaybeden Manisa FK ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Manisa FK ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 7. dakikada Alim Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 4. maçını da kaybeden Manisa FK ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Manisa FK ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.