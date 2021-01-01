Lewis Hamilton'ın sözleşmesine Daimler freni!

Mercedes-AMG Petronas F1 takımının 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton ile hala niçin anlaşamadığıyla ilgili Corriere dello Sport'tan ilginç bir iddia geldi.



Toto Wolff'un yönettiği Mercedes F1 takımı, Lewis Hamilton'a net 50 milyon euro'dan 4 yıllık bir maaş önerdi. Lewis Hamilton, kendisine 200 milyon euro kazandıracak bu teklifi kabul etti. Türkiye GP öncesi Toto Wolff ve Lewis Hamilton el sıkıştı. Sözleşme, takımın ortaklarından Daimler'e gittiğinde ise veto edildi.



Mercedes F1 takımının ortağı Daimler, 2021'de 36 yaşında olacak olan Lewis Hamilton'a opsiyonu takımda olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesini önerdi. Hamilton'ın yaşı ve seneler geçtikçe düşmesi muhtemel refleksleri nedeniyle Daimler'in bu vetoyu koyduğu belirtildi.



Daimler grubunun ayrıca 40 yaşına gelecek bir pilota 50 milyon euro ücret ödenmesini yanlış bulduğu ve Mercedes Akademisi'nden yetişen ve şampiyonluk kumaşı olduğu belirtilen George Russel'ın da gelişimine odaklanılması gerektğini ileri sürdü. George Russell'ın takım için daha ucuz ve çok daha genç olduğunun da altı çizildi.



Lewis Hamilton ile sözleşmenin şimdi daha karmaşık olduğu, çünkü artık takımın 2 ortaklı değil Daimler ve Toto Wolff'e ek olarak Ineos'un da olduğu vurgulandı.



Mercedes'in yeni pilotunu belirlemek ya da Lewis Hamilton ile devam etmek için şubat sonuna kadar zamanı bulunuyor.







