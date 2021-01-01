LeBron: "Kariyerimde bir daha asla %100 sağlıklı olamam"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinde bir daha asla yüzde 100 sağlıklı olamayacağını söyledi.



Dün gece Sacramento Kings karşısında uzun süre beklenen dönüşünü yapan LeBron'a rağmen, Lakers ekibi üst üste ikinci maçını kaybetmişti.



LeBron, maçtan sonra şaşırtıcı bir açıklamayla dikkatleri şu şekilde üzerine çekti:



"Yüzde 100 sağlıklı olmak imkansız. Kariyerimde bir daha yüzde 100 sağlıklı olacağımı zannetmiyorum.



Dürüst olmak gerekirse, benim için korkunç bir dönemdi. Hiç olmadığım kadar stresliydim. Ama şimdi oynadığım için mutluyum, bu yüzden biraz stresimi attım."



Karşılaşmayı 16 sayı, 7 asist ve 8 ribauntla tamamlayan LeBron, ligin bu sezon genel takviminden duyduğu hoşnutsuzluğunu da ayrıca dile getirdi:



"Çok vurucu bir sezon oldu. Her şey çok aceleye gelmiş gibi. Her gün bir maç veya arka arkaya iki gün maçlar var. Haftada dört veya beş maç olabiliyor. Uzun ve çok hızlı bir sezon oldu. Kalan bu dokuz maçtan kaçını kazanabiliriz? Emin değilim."



