Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Kariyerimde bir daha asla %100 sağlıklı olamam"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinde bir daha asla yüzde 100 sağlıklı olamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinde bir daha asla yüzde 100 sağlıklı olamayacağını söyledi.

Dün gece Sacramento Kings karşısında uzun süre beklenen dönüşünü yapan LeBron'a rağmen, Lakers ekibi üst üste ikinci maçını kaybetmişti.

LeBron, maçtan sonra şaşırtıcı bir açıklamayla dikkatleri şu şekilde üzerine çekti:

"Yüzde 100 sağlıklı olmak imkansız. Kariyerimde bir daha yüzde 100 sağlıklı olacağımı zannetmiyorum.

Dürüst olmak gerekirse, benim için korkunç bir dönemdi. Hiç olmadığım kadar stresliydim. Ama şimdi oynadığım için mutluyum, bu yüzden biraz stresimi attım."

Karşılaşmayı 16 sayı, 7 asist ve 8 ribauntla tamamlayan LeBron, ligin bu sezon genel takviminden duyduğu hoşnutsuzluğunu da ayrıca dile getirdi:

"Çok vurucu bir sezon oldu. Her şey çok aceleye gelmiş gibi. Her gün bir maç veya arka arkaya iki gün maçlar var. Haftada dört veya beş maç olabiliyor. Uzun ve çok hızlı bir sezon oldu. Kalan bu dokuz maçtan kaçını kazanabiliriz? Emin değilim."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal