LeBron, Finaller MVP'si ödülünü oy birliğiyle kazanmış!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, 2020 Finaller MVP'si ödülünü oybirliğiyle kazandığı ortaya çıktı.Dün gece, LeBron, Miami Heat'e karşı altı maçlık müthiş performansının ardından, dördüncü Finaller MVP'si kupasını kaldırmıştı.Pek çok kişi, NBA Finalleri serisinin 1. maçına güçlü bir şekilde başladıktan sonra, ödülün sahibinin muhtemelen Anthony Davis olacağını düşünse de, bu serinin sonlarına doğru yarış pek de yakın değilmiş gibi görünüyordu.ESPN'den Marc J. Spears ve Yahoo Sports'tan Chris Haynes, ödülün verilmesinin ardından, James'in lig tarafından seçilen bir medya panelinden 11 oyu da aldıktan sonra, ödülünü oybirliğiyle kazandığını belirttiler.Spears:Haynes:35 yaşındaki oyuncu, dün geceki Final maçında 28 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile oynayaraki sezonu çok yönlü performanslarından biriyle sonlandırdı. Şimdi toplam 11 triple-double ile, bu alanda lider konumda.Davis ise, kendi adına oldukça başarılı bir ilk NBA Finalleri serisi çıkarmıştı. 27 yaşındaki oyuncu Heat'e karşı ilk iki maçta 66 sayıyla oynamış, daha sonra Miami, Lakers'ın yıldız oyuncusuna karşı bazı ayarlamalar yapınca, AD'nin üretimini sınırlamayı başarmıtı. Davis buna rağmen maç başına ortalama 25 sayı ve 10.7 ribaund istatistikleri tutturmayı başarmıştı.