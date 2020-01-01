LeBron: "Ara vermek, 35 yaşındaki vücuduma pek iyi gelmiyor"

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sanılanın aksine, basketbol oynamaya uzun süre ara vermenin, 35 yaşındaki vücuduna fayda sağlamayacağını söyledi.



Yaptığı açıklamada James, NBA'in koronavirüs küresel salgını nedeniyle ani iş durmasının, playoff yaklaştıkça oluşturduğu momentumu durdurduğunu belirtti.



James, Los Angeles Lakers'ın KOVID-19 için test edilmesinden iki hafta sonra kişisel antrenörü ile çalışmaya başlayacak.



LeBron, Spectrum SportsNet stüdyo sunucusu Allie Clifton ile birlikte eski takım arkadaşları Richard Jefferson ve Channing Frye'nin düzenli olarak sunduğu "Road Trippin" podcast'ine konuk oldu ve durumu şöyle anlattı:



"Aslında benim için tam tersi. Vücudum, oynamayı bıraktığımızda 'Ne yapıyorsun?' der gibi oldu."



"Antrenman olarak bize verilen tek zaman çizelgesi, Pazartesi günü tekrar Mike Mancias ile çalışmama izin verilmesiydi. Bu, Nets'te dört adamın pozitif çıktıktan sonra hepimizin test edildiği ve bize koydukları karantina süresinden iki hafta sonra oluyor. Ben antrenmanımı yapıyordum. Haftada beş gün antrenman yapıyorum. Her zaman dedikleri budur. Numaranız çağrıldığında hazır olun."



James, tek amaç normal sezonu bitirmekse daha az antrenmanın işe yarayabileceğini, ancak oyuncuların bedenlerinin playofflardan önce ayarlanması için zamana ihtiyacı olacağını söyledi.



"Vücudum, 'Abi, neler oluyor? Mart'ın 13'ündeyiz. Playofflara hazırlanıyorsun. Neden duruyorsun?' der gibiydi. Tam köşeyi dönüyordum. Üçüncü vitesteydim gibi hissediyorum."



