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LaVar: "Oğullarımla Chicago Bulls'da 'süpertakım' kuracağım"

NBA'deki Ball kardeşlerin ünlü babası LaVar Ball, Chicago Bulls'da çocuklarıyla bir "süpertakım" oluşturmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki Ball kardeşlerin ünlü babası LaVar Ball, Chicago Bulls'da çocuklarıyla bir "süpertakım" oluşturmak istediğini söyledi.

Block Club Chicago'ya göre LaVar, oğulları ile Chicago'da bir 'süpertakım' oluşturmakla ilgileniyor:

"Şimdi ise oğullarımın basketbol oynayan ilk milyarderler olacağını söylüyorum. Bireyler olarak, hepimiz milyoneriz. Ama bir aile olarak milyarderler olacağız. Bana yaptığım işte motivasyon sağlayan budur.

Herhangi bir siyahi ailenin birbirine kenetlendiğinde daha da büyüyebildiğini insanlara göstereceğim. Kendi başlarına iyiler. Ama hep birlikte harikalar."

Lonzo sezonda 12.5 sayı, 5.2 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla oynarken, LaMelo 23 maçta 19.3 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarına sahip.


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