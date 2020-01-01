LaVar: "Oğullarım onu geçene kadar, G.O.A.T. Jordan'dır!"

Charlotte Hornets'ın en küçük oğlu LaMelo'yu üçünücü sıradan Draft ettiği LaVar Ball, G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) tartışması hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



LaVar, bu tür tartışmalarda önemli olan şeyin, Finallerde en iyi dereceyi kimin elinde bulundurduğu ve oyuncunun bu galibiyetlerde sahip olduğu rol olduğunu söyledi.



Bu kriterlere dayanarak LaVar, NBA Finalleri'nde takımın baş adamı olurken 6-0 derecesi bulunan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tek G.O.A.T. olduğunu belirtti.



LaVar, Club Shay Shay'in son bölümünde Shannon Sharpe ile konuştu ve tüm zamanların en iyi oyuncusunu belirlemenin hiçbir yolu olmadığını iddia etti:



"Bunu asla belirleyemeyeceğiz, bu yüzden hala üzerine konuşmaya devam etmeliyiz. Çünkü o döneme asla geri dönüp 'Şunu yapacağım' diyemezsiniz."



"MALONE VE MAGIC, ONUN GİBİ DEĞİLDİ"



Ball, LeBron James'in fiziği ve yapısı nedeniyle önemli bir avantaja sahip olduğuna inandığını açıkladı:



"O dönemde insanların yaptığı şey önemli. Beraberinde yetiştiğiniz şeyler. LeBron'un yaptığı şeyleri yapmak için kimse bu kadar büyük ve güçlü olmamıştı."



LaVar, geçmişte oyuncuların fizik avantajı nedeniyle Bron'ın yapabildiği şeyleri yapmadığını belirtti:



"Bu, 'Tamam Karl Malone, şimdi çıkıp oyun kurucu oynaman gerek' demek gibi bir şey. Böyle bir şey olamazdı. Çünkü böyle bir yeteneği yoktu. Aynı şey. 'Magic, iri adamsın ama LeBron gibi 120 kilo değilsin. Onun gibi zıplayamazsın.'"



"ZAFERLERİNİZ, VE O ZAFERLERDE YAPTIKLARINIZ"



LaVar, kendisi için bir oyuncunun kaç kez finale çıktığının değil, oraya vardığında ne yaptığının önemli olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bu şekilde bir yapısı olan bir oyuncu olduğu sürece, bir canavar oluyor. Ama tüm zamanların en iyisi konusunu nasıl ölçebiliriz? Bunu zaferlerinizle ve o zaferlerde yaptıklarınızla ölçersiniz. Beş tane farklı takımda 12 tane yüzük almasından bahsetmiyorum."



"BU ADAMIN FİNALLERDE YENİLMİŞLİĞİ YOK"



Ball, finallerde asla kaybetmediği için Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyisi olduğunu öne sürerek açıklamasını sonlandırdı ve ayrıca oğullarının Jordan'ın büyüklüğünü aşacağını da söylemeden edemedi:



"Finallere giden, üst üste altı kez ana adam olan bir adamdan bahsediyorum... Eğer geçmişinizde mağlubiyetler varsa, tüm zamanların en iyisi olamazsınız. Bu adamın finallerde hiç yenilmişliği yok. Oğullarım bunu başarana kadar, her zaman en iyisi Michael Jordan olacak."



LaVar'ın, daha önce bire birde yeneceğini söylediği, oğlu LaMelo'nun takımının sahibi Jordan ile yakın zamanda etkileşim kurma şansı bulunacak.



