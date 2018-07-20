Latovlevici, eski takımı ile antrenmanlara çıkıyor!

'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşamayan, eski takımıile antrenmanlara çıkmaya başladı.Romanya ekibinin teknik direktörü Nicolae Dica, konu hakkında yaptığı açıklamada Latovlevici'nin takım ile birlikte çalıştığını ancak sözleşme imzalanmadığını söyledi.Nicolae Dica, ''Latovlevici, bizimle birlikte antrenmanlara katılmak istediğini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim ama bizimle sözleşme imzalamayacak. Yurt dışında oynamak istediğini biliyorum.'' şeklinde konuştu.