  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"

Latovlevici, eski takımı ile antrenmanlara çıkıyor!

Galatasaray ile yollarını ayıran Iasmin Latovlevici, Romanya Ligi takımlarından Steaua ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Latovlevici, eski takımı ile antrenmanlara çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 15:58
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşamayan Iasmin Latovlevici, eski takımı Steaua ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Romanya ekibinin teknik direktörü Nicolae Dica, konu hakkında yaptığı açıklamada Latovlevici'nin takım ile birlikte çalıştığını ancak sözleşme imzalanmadığını söyledi.

''YURT DIŞINDA OYNAMAK İSTİYOR''

Nicolae Dica, ''Latovlevici, bizimle birlikte antrenmanlara katılmak istediğini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim ama bizimle sözleşme imzalamayacak. Yurt dışında oynamak istediğini biliyorum.'' şeklinde konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için