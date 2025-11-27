New York Knicks guardı Landry Shamet, sağ omuzundaki burkulma nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.



Shamet sakatlığı Pazar günü Orlando Magic karşısındaki maçta yaşadı.



Shamet'in sakat omzuyla ilgili rehabilitasyon sürecine şimdiden başlandığı belirtildi.



Knicks formasıyla bu sezon üçlüklerde yüzde 42.4 isabet oranı yakalayan Shamet'in yokluğu, takımın dış şut tehdidini kısa süreli de olsa etkileyecek gibi görünüyor.



