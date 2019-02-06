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Lakers, Davis üzerine olan takas görüşmelerinden geri çekildi

Los Angeles Lakers'ın, New Orleans Pelicans'dan Anthony Davis'i takas etme görüşmelerinden, Pelicans'ın "aşırı" takas taleplerinden ötürü "geri çekildiği" açıklandı.

Los Angeles Lakers'ın, New Orleans Pelicans'dan Anthony Davis'i takas etme görüşmelerinden, Pelicans'ın "aşırı" takas taleplerinden ötürü "geri çekildiği" açıklandı.

Lakers, Pelicans'a Davis için istedikleri 6-8 arası draft hakkını vermeyi reddetti.

Lakers, takımın tüm genç çekirdeğini oluşturan oyuncular Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart ve Ivica Zubac'ı ve Kentavious Caldwell-Pope'u Pelicans'a göndermeyi kabul etmişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın artık Davis için karşı teklif almadan üst üste teklif yapmakla ilgilenmediğini bildirdi.

Olayla bağlantılı bir kişinin, durumla ilgili "Gittikçe daha fazla şey istediler. Verecek başka bir şey yoktu. Anlaşmada Hill varken maaş kapasitesinde rahatlamaları oluyordu. Ama ne kadar çok istedilerse, o kadar saçma ve gerçekdışı olmuştu." şeklinde konuştu.

Lakers, Boston Celtics'in görüşmelere dahil olacağı durumuna rağmen bu yaz daha az varlık teklif edeceklerini söyledi.




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Los Angeles Lakers'ın, New Orleans Pelicans'dan Anthony Davis'i takas etme görüşmelerinden, Pelicans'ın "aşırı" takas taleplerinden ötürü "geri çekildiği" açıklandı.
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