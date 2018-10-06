LA Clippers, Jimmy Butler'ı istedi! Görüşmeler tıkandı...

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Los Angeles Clippers ile Minnesota Timberwolves arasındaki takas görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.Yahoo Sports'tan Chris Haynes'ın haberine göre; Wolves, Butler karşılığında LA Clippers'tan Tobias Harris'i de içeren bir takas teklifi istedi. Clippers ise Tobias Harris'i tutmak istediğini ve diğer oyuncular üzerinden görüşmeyi daha uygun bulduğunu iletti.Timberwolves'un ise Tobias Harris'in içerisinde olmadığı bir paketi kabul etmeyeceğini karşı tarafa ilettiği yazıldı.Jimmy Butler'ın takas olmayı istediği takımlardan biri olacak Los Angeles Clippers'ta gösteriliyordu.