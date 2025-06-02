Kurban Bayramında Çanakkale köprüsü ücretsiz mi? 2025

Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı?



BAYRAMDA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?



Hayır, Çanakkale Köprüsü 2025 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olmayacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmadığı için bayramlarda da ücretli geçişe açık olacak.



Çanakkale Köprüsü Ücretleri 2025



Otomobil: 207,00 TL



Minibüs: 310,50 TL



Midibüs: 414,00 TL



Otobüs: 517,50 TL



Kamyon: 621,00 TL



Motosiklet: 103,50 TL



Çanakkale Köprüsü'nden Alternatif Geçişler



Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz geçmek isteyen sürücüler, Gestaş İDO veya GESTAŞ feribotlarını kullanabilirler.



Feribot Seferleri ve Ücretleri



Çanakkale-Eceabat: 45 dakika, 70 TL



Lapseki-Gelibolu: 20 dakika, 65 TL



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.







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