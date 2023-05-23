Kupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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23 Mayıs 2023 13:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

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