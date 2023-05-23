Kupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan