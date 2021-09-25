Kuntz: "Başkan Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası var dedi"

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, ülkesinde verdiği röportajda TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kuntz: 'Başkan Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası var dedi'
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25 Eylül 2021 08:28
A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz verdiği röportajda Norveç maçına hazırlık ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Almanya'nın Frankfurt bölgesindeki Oberursel-Taunus yakınlarındaki bir otelde Kicker dergisine röportaj veren Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var" diye konuştu.

Kuntz ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisine "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." sözlerini kullandı.


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