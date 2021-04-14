Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün

Olimpiyatlara katılacak sporcuların, ülkelerinden ayrılmadan son 72 saat içerisinde Kovid-19 testinin negatif olması zorunlu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün
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14 Nisan 2021 15:14


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