Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün
Olimpiyatlara katılacak sporcuların, ülkelerinden ayrılmadan son 72 saat içerisinde Kovid-19 testinin negatif olması zorunlu.
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14 Nisan 2021 15:14
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