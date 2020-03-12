Kopenhag'dan Başakşehir maçı için erteleme talebi

Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Danimarka'da oynanacak rövanş maçınıntehlikesi nedeniyle ertelenmesi için talepte bulunduklarını söyledi.Kopenhag'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart günü Başakşehir ile evimizde oynayacağımız maçın ertelenmesini ve UEFA'dan resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.UEFA, 17 Mart tarihinde tüm organizasyonları ertelemek ya da iptal etmek için bir görüşme yapacak.