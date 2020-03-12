Kopenhag'dan Başakşehir maçı için erteleme talebi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in rakibi olan Kopenhag'dan erteleme talebi geldi.

Haber; Sporx.com
Kopenhag'dan Başakşehir maçı için erteleme talebi
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12 Mart 2020 17:07
Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FC Kopenhag, Danimarka'da oynanacak rövanş maçının koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmesi için talepte bulunduklarını söyledi.

Kopenhag'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart günü Başakşehir ile evimizde oynayacağımız maçın ertelenmesini ve UEFA'dan resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UEFA, 17 Mart tarihinde tüm organizasyonları ertelemek ya da iptal etmek için bir görüşme yapacak.

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